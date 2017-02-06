2016 seyahat harcaması: 15,4 milyar lira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

2016 TOPLAM SEYAHAT SAYISI: 32 MİLYON 986 BİN

Buna göre, üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin olarak gerçekleşti.

ORTALAMA HARCAMA 466

Bu dönemde seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 lira oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı.

EN ÇOK YAKINLAR ZİYARET EDİLİYOR

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 62,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 31,3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 3,4 ile "sağlık" takip etti.