2016 yılı akıllı telefon satış rakamları

Araştırma şirketi GfK'nın Perakende Panelinin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de akıllı telefon pazarı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 4,2 büyüdü.

12,5 MİLYON AKILLI TELEFON SATIŞI

Buna göre, geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yıl söz konusu satış miktarı 12 milyon düzeyindeydi.

SATILAN TELEFONLARIN YÜZDE 94'Ü 4,5G UYUMLU

Türkiye'de geçen yıl satılan telefonların yüzde 94’ünün 4,5G'ye uyumlu olduğu görülürken, ekran boyutuna bakıldığında talep gören telefonların yüzde 47’sinin 5 inçten büyük olduğu tespit edildi.

1,4 MİLYAR DOLARLIK PİYASA

GfK tahminlerine göre dünyada akıllı telefon satışları geçen yıl 2015’e göre yüzde 6,6 büyüyerek 1,4 milyar olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 28'i gelişmiş ülkelerde görüldü.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BÜYÜME YAVAŞLADI

Gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon pazarlarında ise büyüme yavaşladı. Bu yavaşlamanın başlıca sebeplerinden biri, giderek artan akıllı telefon sahiplik oranı oldu.