2016 yılı sıcaklık rekoru kırdı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve İngiliz meteoroloji kurumu Met Office'in açıkladığı verilere göre, sıcaklıklar 2015'te kaydedilen değerden yaklaşık 0.07 derece fazla ölçüldü.

2016, SICAKLIK REKORU KIRDI

İngiltere Meteoroloji Dairesi'nin verilerindeki artış yanılma payı dahilinde olsa da, NASA yetkilileri, 2016'nın sıcaklık rekoru kırılan üst üste üçüncü sene olduğunu belirtti. Bilim insanları, bu artışta El Nino hava olayının etkili olduğunu söylüyor. Ancak asıl etken, insan eliyle yapılan karbondioksit salımı.

"1880'DEN BU YANA TARİHTEKİ EN SICAK YIL"

BBC'ye konuşan bir NASA yetkilisine göre, 1880 yılından bu yana ölçülen NASA verilerine göre, 2016 tarihteki en sıcak yıl..