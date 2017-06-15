taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.737
USD
3,5145
EURO
3,9218
ALTIN
141,72
PETR
46,8600

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

Malta'da yapılan toplantıda açıklanan Europol'un "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2017 Raporu", PKK'nın terör faaliyetlerini ortaya koydu.

15.06.2017 - 22:20
  1. Haberler
  2. Gündem
2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016'daki olayları kapsayan rapora göre, AB ülkelerinde 142 engellenen veya tamamlanan terör saldırısı gerçekleşirken, bu saldırılarda 142 kişi öldü, 379 kişi de yaralandı.

ALMANYA RAPORLARININ AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırılar sekiz üye ülkede medyana geldi. Bunların yarısından fazlasını (76) Birleşik Krallık rapor ederken, Fransa'da 23, İtalya'da 17, İspanya'da 10, Yunanistan'da 6, Belçika'da 4 ve Hollanda'da 1 saldırı kayıtlara geçti. Terör örgütü PKK'ya destek veren Almanya'dan sadece 5 rapor kayıtlara geçti.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

TERÖR SUÇLARINDAN BİN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

2016'da terör suçlarıyla ilgili olarak bin 2 kişi tutuklanırken, bunların yaklaşık üçte birinin (291) 25 yaşında veya daha genç olduğu tespit edildi.

FRANSA'DA 456 TUTUKLAMA OLURKEN ALMANYA 35'TE KALDI

Bu tutuklamaların neredeyse yarısı (456) Fransa'da geçekleşirken, İngiltere'de 149, İspanya'da 120, Belçika'da 65, Hollanda'da 45, İtalya'da 38 ve Almanya'da 35 kişi tutuklandı.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

Raporda, kadınlar, gençler ve hatta çocukların AB ülkelerinde terör faaliyetlerinde artan oranda operasyonel rol oynadığı belirlendi. Ayrıca, çok sayıda terörist saldırının, dini bir bağının bulunmadığı not edildi.

PATLAYICILARI KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Saldırıların yüzde 40'ında patlayıcılar kullanıldığı kaydedilen raporda, "Teröristler çok çeşitli silahları kullanmalarına rağmen, yüksek etkileri ve sembolik gücü nedeniyle patlayıcıları kullanılmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

Suriye ve Irak'ta silahlandırılmış insansız hava aracı (İHA) kullanılmasının, diğerlerlerine de ilham kaynağı olabileceği ve bu tür bir taktiğin kullanımının artırabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

UYUŞTURCU PARALARI TERÖRE YATIRILDI

Terörizmin finansmanı ile ilgili olarak, Avrupa'daki terör faaliyetlerinin yüzde 40'ının kısmen de olsa, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, hırsızlık, taklit ürün satışı, kredi dolandırıcılığı ve soygunlar yoluyla sağlandığı belirtildi.

PKK AVRUPA'DA TERÖR ESTİRDİ

Raporda PKK'nın Avrupa'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verildi. Buna göre, bölücü terör örgütü bazı AB ülkelerinde Türk kurumlarını, kültür merkezlerini ve mülkleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

Fransa, Türk hükümet binalarına ve kültür derneklere karşı el yapımı bombayla yapılan beş saldırı bildirdi. Belçika'da kundakçılık ve patlayıcı madde kullanımını içeren olaylar kayda geçti.

ALMANYA'DA 2 MİLYON AVROLUK HASAR OLUŞTU

Almanya'da da çeşitli olaylar yaşanırken, bunların çoğu PKK karşıtı ve yanlısı gösteriler sırasında meydana geldi. Almanya'da Türk malları ve kurumları yanıcı maddeler kullanılarak tahrip edildi. Bir kundaklama vakasında, en az 2 milyon avroluk hasar oluştu. Ağustos ayında Nürnberg'de, üç kişinin karıştığı bir olayda bir kişi bıçaklandı.

BAĞIR TOPLAMA, PROPAGANDA VE ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRMA DEVAM ETTİ

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre'de PKK'nın bağış toplama, propaganda ve örgüte üye kazandırma faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Fransa, PKK'nın Fransa Kürt Konseyi (CDK-F) ve Kürdistan Enformasyon Merkezi (CIK) ile bazen şiddet kullanarak para toplayan gizli bir şubeyi işlettiğini rapor etti.

Yalnızca Fransa'da toplanan paranın, 5,3 milyon avroya ulaştığı sanılıyor.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

PKK İSVİÇRE'DE KAMP KURDU

İtalya, çatışma bölgelerindeki Kürt gruplara katılmak veya Avrupa'da PKK aktivisti olmak için Kürt göçmenler arasında üye kazandırma faaliyetleri yapıldığını bildirdi. Buna ek olarak İsviçre, PKK'nın 2016'nın ikinci yarısında Alp Dağları eteklerindeki bölgelerde gençler için bir dizi ideolojik eğitim kampı düzenlemiş olabileceğini rapor etti.

DHKP-C TÜRKİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ İÇİN PARA TOPLUYOR

DHKP-C'nin ie AB'de hiç saldırı gerçekleştirmediği, ancak bazı AB ülkelerinde Türkiye'deki operasyonlara mali ve lojistik destek sağlayan bir ağı muhafaza ettiği kaydedildi.

Örgütün AB'deki yapısının, yasal olarak kurulmuş dernekler altında faaliyet gösterdiği, 2016'da bir Hollanda vatandaşının terörizme finans sağlanması suçlamasıyla Almanya'da tutuklandığı belirtildi.

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

2016 yılında Avrupa'da PKK terörü raporu

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki
Erdoğan, ABD'de PKK yandaşlarının olay çıkarması sonrası müdahale eden 12 korumaya tutuklama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.
Barbaros Muratoğlu serbest
Doğan Holding Ankara Temsilcisi hapis cezasına çarptırılsa da hapiste kaldığı süre nedeniyle tahliye oldu.
Darbe davalarında ilk karar, 23 FETÖ'cüye müebbet
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada karar verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul güzergahı
CHP Lideri, Ankara'da Melih Gökçek döneminde yaptırılan kavşakları kullanarak yolunu kısalttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

258
Can Dündar CHP'nin yürüyüşünü Bastille'e benzetti

Can Dündar CHP'nin yürüyüşünü Bastille'e benzetti

146
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Yürüyüş masumane değil

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Yürüyüş masumane değil

333
CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

581
CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

225
Nevşin Mengü ekrandan uzaklaştırıldığını söyleyemedi

Nevşin Mengü ekrandan uzaklaştırıldığını söyleyemedi

80
Valbuena kendisiyle dalga geçti

Valbuena kendisiyle dalga geçti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM