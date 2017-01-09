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2016 yılında Irak'ta 1 milyondan fazla kadın dul kaldı

Irak'ta 2016 yılı verilerine göre boşanma veya eşinin vefat etmesi sonucu dul kalan kadın sayısı 1 milyonu aştı.

AA | 09.01.2017 - 15:28
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dulkadınlar

Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta eşinin vefat etmesi sonucu 878 bin 455 kadının dul kaldığını belirtti. Sözcü, bu kadınlardan 203 bininin 14-49 yaş aralığında, 675 bininin ise 50 yaş ve üzerinde olduğunu aktardı.

Ülkede eşinden ayrılan kadınların sayısının ise 122 bin 438'e ulaştığını kaydeden Hindavi, "Bunlardan 105 binini 14 ile 49 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyor. 50 yaş ve üzeri boşanan kadın sayısı ise 17 bin 432'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN TAMAMINI KAPSAMIYOR

Hindavi ayrıca 2016 yılına ilişkin söz konusu verilerin, güvenlik nedeniyle saha çalışması yapılamayan Musul, Enbar ve Kerkük'e bağlı Havice ile Salahaddin'e bağlı Beyci ve Şirgat ilçelerini kapsamadığını ifade etti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan kadın hakları savunucusu Emel (Umut) Derneği Başkanı Hena Edverd ülkede dul kadın sayısındaki bu artışı, terör örgütü DEAŞ'la mücadeledeki kayıplara bağladı. Edverd, operasyonlarda hayatını kaybeden çok sayıda askerin geride dul eş ve yetimler bıraktığını dile getirdi.

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