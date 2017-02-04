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2016 yılında ofis kiraları düştü

2016 yılında 28,8 dolar olan ofis kiraları, dördüncü çeyrekte 27,6 dolar oldu.

04.02.2017 - 10:08
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  2. Emlak

“İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış 2016 Dördüncü Çeyrek Raporu”na göre, Ekim, Kasım, Aralık aylarında ofis pazarında yaşanan değişimleri, son 10 yıldaki ofis pazarına ait verilerin kıyaslamalarını içeriyor.

2016 yılında ofis kiraları düştü

Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle 2016 yılının yavaş geçtiği belirtildi. Raporda ayrıca, 2016 yılında İstanbul’da toplam 208.000 m² ofis alanında kiralama ve satın alma işlemi gerçekleştiğinin bilgisi verildi.

DÜŞÜŞ 2016 YILINDA DA DEVAM ETTİ

2015 yılında gerçekleşen işlem hacminde başlayan düşüşün, 2016 yılında da devam ettiği söylendi. 2016 yılında gerçekleşen İşlem hacminin, 2015 yılına kıyasla %21 oranında azaldığı, 2014 yılına göre ise %56 oranında dramatik bir düşüş gerçekleştirdiği vurgulandı.

2016 yılında ofis kiraları düştü

Raporda, 2016 yılında, gerçekleşen kiralama ve satın alma işlemlerine büyüklük bazında bakıldığında kapanan en büyük işlemin 15.000 m2’nin altında kaldığı belirtildi.

FİYATLAR EN ÇOK LEVENT'TE ARTTI

Yıl boyunca gerçekleşen işlemlerin %50’sini, büyüklüğü 1.000-5.000 m² arasında değişen ofisler oluştururken; %25’lik payı ise 1.000 m² altındaki işlemlerin oluşturduğunun altı çizildi. Kapanan işlemlerin ağırlıkla küçük ve orta ölçekli firmaların yaptığı satın alma ve kiralamalardan oluştuğunun gözlendiği söylendi.

Hazırlanan raporda 2016 dördüncü çeyrek dönemde en yüksek kiralama fiyatlarının Levent bölgesinde bulunduğu belirtiliyor. Bölgede 45 ABD Doları /m² /ay, Anadolu yakasında ise talep edilen en yüksek kiranın, 28 ABD Doları /m² /ay’la Kozyatağı ve Altunizade’de bulunuyor.

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