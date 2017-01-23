2016 yılında yapı denetim firmaları ceza aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevini eksik veya kusurlu yaptığı belirlenen yapı denetim firmalarına 2016'da ceza uyguladı.

SIKI TAKİP YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimlerle görevini eksik veya kusurlu yapan yapı denetim firmaları 2016'da da sıkı takibe alındı.

Bakanlık, ülke genelinde geçen yıl yapılan 19 bin 960 denetim sonucu yapı denetim firmalarına 3 milyon 927 bin 679 lira idari para cezası uyguladı.

7 FİRMANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

7 firmanın belgesi iptal edilirken 240 firma da yeni iş almaktan men edildi. Öte yandan 2016'da Yapı Denetimi Kanunu kapsamında bin 122 mühendis ve mimara "denetçi belgesi", 31 laboratuvara da izin belgesi verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız 2011 yılından bugüne kadar özel sektöre ait 37 ' bin 694 şantiyenin denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu 677 yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi." ifadelerini kullandı.