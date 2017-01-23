taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7554
EURO
4,0344
ALTIN
146,75
PETR
55,4300

2016 yılında yapı denetim firmaları ceza aldı

Eksik veya kusurlu görev yaptığı belirlenen 7 firmanın lisansı 2016 yılında iptal edildi.

23.01.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Emlak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevini eksik veya kusurlu yaptığı belirlenen yapı denetim firmalarına 2016'da ceza uyguladı.

2016 yılında yapı denetim firmaları ceza aldı

SIKI TAKİP YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimlerle görevini eksik veya kusurlu yapan yapı denetim firmaları 2016'da da sıkı takibe alındı.

Bakanlık, ülke genelinde geçen yıl yapılan 19 bin 960 denetim sonucu yapı denetim firmalarına 3 milyon 927 bin 679 lira idari para cezası uyguladı.

2016 yılında yapı denetim firmaları ceza aldı

7 FİRMANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

7 firmanın belgesi iptal edilirken 240 firma da yeni iş almaktan men edildi. Öte yandan 2016'da Yapı Denetimi Kanunu kapsamında bin 122 mühendis ve mimara "denetçi belgesi", 31 laboratuvara da izin belgesi verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız 2011 yılından bugüne kadar özel sektöre ait 37 ' bin 694 şantiyenin denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu 677 yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

24
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

41
DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

20
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

16
Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

12
Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

4
Tunceli'de terör öperasyonu

Tunceli'de terör öperasyonu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM