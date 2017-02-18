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2016'da 1,5 milyar akıllı cep telefonu satıldı

Gartner Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin raporuna göre, 2016 yılında satılan akıllı cep telefonu sayısı arttı.

18.02.2017 - 14:49
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ASD

2015 yılında 1 milyar 423 milyon 900 bin akıllı cep telefonu satışı yapılmıştı.

2016'DA 1,5 MİLYAR AKILLI TELEFON SATILDI

Rapora göre, 2016 yılı satışlarında, Samsung yüzde 20.5'lik pazar payı ve 306 milyon 446 bin 600'lük satışla birinci, Apple yüzde 14.4'lük pazar payı ve 216 milyon 64 binlik satışla ikinci ve Huawei ise yüzde 8.9'luk pazar payı ve 132 milyon 824 bin 900'lük satışla üçüncü oldu.

SON ÇEYREKTE APPLE SAMSUNG'U GEÇTİ

2016'nın son çeyreğinde ise Apple satışta Samsung'u geçti. Apple satışları yüzde 17.9'luk pazar payı ile 77 milyon 38 bin 900'e ulaşırken, Samsung satışları yüzde 17.8'lik pazar payı ile 83 milyon 437 bin 700 olarak gerçekleşti.

GALAXY NOTE 7 SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Samsung satışları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy Note 7'nin pillerinin aşırı ısınması, patlama ve yanması sonrası piyasadan çekilmesi ve üretiminin durdurulmasının ardından bir önceki yıla göre gerileme sürecine girmişti.

Bu azalma dördüncü çeyrekte de devam etti ve firmanın satışları bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2.9 düştü.

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