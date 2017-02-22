2016’da 25 bin futbol sahası genişliğinde inşaat yapıldı

Türkiye'de toplam 202 milyon 232 bin metrekare inşaat yapılırken bu inşaatların metrekare olarak yaklaşık 25 bin futbol sahasına eşit olduğu ve toplam tutarının 184 milyar 172 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

YÜZDE 10 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapı ruhsatlarına ilişkin verilerine göre 2016'da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının bir önceki yıla göre; bina sayısı yüzde 5.5, yüzölçümü yüzde 7.3, değeri yüzde 15.4, daire sayısı yüzde 10.6 arttı.

41 MİLYON METREKARE ORTAK KULLANIM

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016'da 202 milyon 321 bin metrekare iken bunun 112.8 milyon metrekaresi konut, 48.2 milyon metrekaresi konut dışı, 41.3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. İnşaatların yüzölçümü, 25 bin 200 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor.