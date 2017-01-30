2016'da İstanbullular en çok karpuz ve domates tüketti

İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2015'te 3 milyon 17 bin 29 ton meyve-sebze getirilirken, bu miktar 2016'da 3 milyon 126 bin 776 tona yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre;

HALLERE SEBZE VE MEYVE GİRİŞLERİ YÜKSELDİ

Hallere 2015'te 1 milyon 216 bin 501 ton meyve girişi gerçekleşirken, bu sayı 2016'da 91 bin 155 ton artışla 1 milyon 307 bin 656 tona yükseldi. Sebze girişi 2015'te 1 milyon 800 bin 528 ton olurken, geçen yıl 18 bin 592 ton artışla 1 milyon 819 bin 120 ton tona ulaştı.

EN ÇOK GETİRİLEN MEYVE KARPUZ

Hallere geçen yıl tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, muz, mandalina ve portakal oldu.

Buna göre karpuz 218 bin 997 ton ile ilk sırada yer alırken, bunu 128 bin 892 tonla elma, 128 bin 7 tonla muz, 127 bin 770 tonla mandalina ve 111 bin 863 tonla portakal izledi.

EN ÇOK GETİRİLEN SEBZE DOMATES

Tonaj bazında en çok getirilen sebzeler ise sırasıyla domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan oldu.

Buna göre, geçen yıl meyve-sebze hallerine giren sebzeler arasında domates 465 bin 949 ton ile ilk sırada yer alırken, patates 221 bin 65, salatalık 167 bin 28, biber 145 bin 149, kuru soğan da 104 bin 871 ton olarak sıralandı.