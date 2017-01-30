taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.470
USD
3,8260
EURO
4,0923
ALTIN
146,31
PETR
55,2600

2016'da İstanbullular en çok karpuz ve domates tüketti

İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentte 1 milyon 307 bin 656 ton meyve, 1 milyon 819 bin 120 ton sebze satıldı.

30.01.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

12

İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2015'te 3 milyon 17 bin 29 ton meyve-sebze getirilirken, bu miktar 2016'da 3 milyon 126 bin 776 tona yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre;

HALLERE SEBZE VE MEYVE GİRİŞLERİ YÜKSELDİ

Hallere 2015'te 1 milyon 216 bin 501 ton meyve girişi gerçekleşirken, bu sayı 2016'da 91 bin 155 ton artışla 1 milyon 307 bin 656 tona yükseldi. Sebze girişi 2015'te 1 milyon 800 bin 528 ton olurken, geçen yıl 18 bin 592 ton artışla 1 milyon 819 bin 120 ton tona ulaştı.

EN ÇOK GETİRİLEN MEYVE KARPUZ

Hallere geçen yıl tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, muz, mandalina ve portakal oldu.

Buna göre karpuz 218 bin 997 ton ile ilk sırada yer alırken, bunu 128 bin 892 tonla elma, 128 bin 7 tonla muz, 127 bin 770 tonla mandalina ve 111 bin 863 tonla portakal izledi.

EN ÇOK GETİRİLEN SEBZE DOMATES

Tonaj bazında en çok getirilen sebzeler ise sırasıyla domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan oldu.

Buna göre, geçen yıl meyve-sebze hallerine giren sebzeler arasında domates 465 bin 949 ton ile ilk sırada yer alırken, patates 221 bin 65, salatalık 167 bin 28, biber 145 bin 149, kuru soğan da 104 bin 871 ton olarak sıralandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

44
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

113
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

54
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

178
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

10
Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

96
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM