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2016'da Türkiye'de mutluluk oranı yükseldi

2016 yılında, "mutlu olduğunu beyan edenlerin" oranı artış gösterdi.

22.02.2017 - 11:49
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

EN MUTLU GENÇLER

Buna göre, 2015 yılında yüzde 56,6 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 61,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 11,4'ten yüzde 10,4'e düştü. Kadınlarda mutluluk oranı, 2015'te yüzde 60,2 iken 2016'da yüzde 64,5'e yükseldi. Erkeklerde bu oran, yüzde 52,9'dan yüzde 58,1'e çıktı.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 64,7'si mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,5 oldu.

OKUL BİTİRMEYEN DAHA MUTLU

En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 72,1 olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,6 ile sevgi, yüzde 7 ile başarı, yüzde 3,2 ile para, yüzde 2,3 ile iş ve yüzde 0,8 ile diğer değerler izledi.

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 63,5 iken bunu sırasıyla yüzde 62,9 ile ilkokul, yüzde 61,4 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 60,2 ile yükseköğretim, yüzde 57,8 ile lise ve dengi okul mezunları takip etti.

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