taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5195
EURO
3,7084
ALTIN
131,41
PETR
57,0500

2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri belli oldu

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'ne çevrildi.

İHA | 30.12.2016 - 09:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi

2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri belli oldu

2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklanmıştı. Brüt asgari ücretin üzerinden hesaplanan AGİ'lerde de artış yaşandı.

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

17
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

57
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

40
5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

8
Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

108
Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

11
Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM