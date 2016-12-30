2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri belli oldu

2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklanmıştı. Brüt asgari ücretin üzerinden hesaplanan AGİ'lerde de artış yaşandı.

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL