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2017 ehliyet sınav takvimleri belli oldu

MEB tarafından 18 yaşını doldurmuş her bireyin almaya hak kazandığı Sürücü Belgesi için düzenlenen ehliyet sınavının 2017 takvimi açıklandı.

Haber Merkezi | 26.12.2016 - 15:30
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Sürücü belgesi alma hayalini bir sonraki yıla erteleyen vatandaşlar, 2017 ehliyet sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte, 2017 ehliyet sınavı tarihleri..

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Stajyer sürücü adayları için 2017-MTSKS sınav takvimi şöyle;

MTSKS 2017-1 için sınav ücreti yatıma işlemleri 27 Aralık 2016-16 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-2 için sınav ücreti yatırma işlemleri 24 Şubat-25 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 20 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.Sonuçlar ise 01 Haziran 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-3 için sınav ücreti yatırma işlemleri 22 Mayıs-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.Sonuçlar ise 10 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-4 için sınav ücreti yatırma işlemleri 17 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 07 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-5 için sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 04 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak.

STAJYER EHLİYETTE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahip olacak. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

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