2017 ehliyet sınav takvimleri belli oldu

Sürücü belgesi alma hayalini bir sonraki yıla erteleyen vatandaşlar, 2017 ehliyet sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte, 2017 ehliyet sınavı tarihleri..

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Stajyer sürücü adayları için 2017-MTSKS sınav takvimi şöyle;

MTSKS 2017-1 için sınav ücreti yatıma işlemleri 27 Aralık 2016-16 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 23 Şubat 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-2 için sınav ücreti yatırma işlemleri 24 Şubat-25 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 20 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.Sonuçlar ise 01 Haziran 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-3 için sınav ücreti yatırma işlemleri 22 Mayıs-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.Sonuçlar ise 10 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

MTSKS 2017-4 için sınav ücreti yatırma işlemleri 17 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 07 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-5 için sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 04 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak.

STAJYER EHLİYETTE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahip olacak. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.