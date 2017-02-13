2017 Grammy Ödüllerini kazananlar belli oldu

Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.
GRAMMY'DE ADELE DAMGASI
Adele, "25" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "Hello" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görüldü.
CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine "The Late Late Show"un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı.
2017 Grammy Ödüllerini kazananlar-GALERİ
Gecede, rap şarkıcısı "Chance The Rapper", ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.
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2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.
59. Grammy Ödülünü kazananlar şöyle: Yılın Albümü: Adele - "25"
Yılın Şarkısı: Adele - "Hello"
En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper
En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper - "Coloring Book"
En İyi Rap Şarkısı: Drake - "Hotline Bling"
En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé - "Lemonade"
En İyi Pop Solo Performans: Adele - Hello
En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway - "Lalah Hathaway"
En İyi R&B Şarkısı: Maxwell - "Lake by the Ocean"
En İyi R&B Performansı: Solange - "Cranes In the Sky"
En İyi Pop Vokal Albümü: Adele - "25"
En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant - "Tell Me I’m Pretty"
En İyi Rock Şarkısı: David Bowie - "Blackstar"
En İyi Müzik Videosu: Beyonce - "Formation"
En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots - "Stressed Out,"
En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris - "My Church,"
En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie - "Blackstar"