2017 Grammy Ödüllerini kazananlar belli oldu

Şemdinli'de bir araçta yapılan aramada PKK'ya götürülmek istenilen 54 adet uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet monte hamili ele geçirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 35 şüpheli yakalandı

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Suriye’de bir gün içerisinde 4 ihlal saptandı

Rusya ve Türkiye, Suriye’de ateşkes rejiminin bir gün içinde 4 kez ihlal edildiğini tespit etti.