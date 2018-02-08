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2017 Öykü Ödülü Ayça Erkol'e verildi

Ankara Üniversitesi’nin, Türk edebiyatına yeni yapıt ve yazarların katılmasına katkı sağlanması amacıyla 2014 yılından beri düzenlediği Öykü Ödülü'ne bu yıl Ayça Erkol değer görüldü.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 10:49..
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Hiç Aklımda Yokken kitabıyla ödülü almaya hak kazanan yazar Ayça Erkol oldu. Ayça Erkol’un tüm öykülerinde kullandığı birinci tekil kişi anlatısıyla bireyin iç dünyasına dönmesi; gözlem gücü son derece yüksek bu anlatıcının isabetli gözlemleriyle toplumdaki 'tipleri' son derece başarılı bir şekilde saptayıp teşhir ederken, kendi içindeki farklı olma arzusuyla bir türlü farklı olamamanın yarattığı bunalımı, başkalarının içini okuyarak başarılı bir biçimde kaleme alması nedeniyle, 2017 Öykü Ödülü Seçici Kurul Üyeleri tarafından ödüle değer görüldü.

2017 Öykü Ödülü Ayça Erkol'e verildi

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Ödül Töreni, 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100.Yıl Salonunda düzenlenecektir.

2017 Öykü Ödülü Ayça Erkol'e verildi

Yazar Ayça Erkol

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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