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2017 YGS başvuruları başladı

Başvuruları bugün itibariyle başlayan 2017 -ÖSYS YGS, 12 Mart tarihinde yapılacak..

Detay Haber | 04.01.2017 - 11:02
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2017 YGS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları saat 10.00'da başladı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

İki kademeli yapılan ÖSYS'nin ilk aşaması olan 2017-YGS başvuruları başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Başvurular, 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

SINAV 12 MART'TA

YGS sınavı 12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tek oturumda yapılacak sınav 160 dakika sürecek.

SINAV ÜCRETİ 60 LİRA

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, ÖSYS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. YGS sınav ücreti 60,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

2017 YGS başvuruları başladı

YGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2017-ÖSYS’ye başvuru yapmak zorundadır.

* 2016-2017 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

* Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

YGS'DE UYGULANACAK TESTLER

YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur.

2017 YGS başvuruları başladı

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