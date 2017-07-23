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2017 yılında köprü ve otoyollar kazandırdı

Bu yılın ilk altı ayında elde edilen gelir; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı.

23.07.2017 - 12:36
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerine göre; 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Bu yılın ilk altı ayında ise köprü ve otoyollardan 194 milyon 300 bini aşkın araç geçişinden, 679 milyon 59 bin 942 lira gelir elde edildi.

2017 yılında köprü ve otoyollar kazandırdı

GELİRLER BELLİ OLDU

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın altı ayı itibarıyla 175 milyon 348 bin 319 lira, otoyollardan ise 503 milyon 711 bin 623 lira gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 618 milyon 762 bin 981 liradan 679 milyon 59 bin 942 liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 43,66 lira gelir sağlanmış oldu.

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