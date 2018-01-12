Otomobil dünyasının merakla beklediği Cenevre Otomotiv Fuarı için sayılı günler kaldı. Otomobil tutkunları fuar için oldukça heyecanlı bir bekleyişin içerisine girerken, geride bıraktığımız yılın en güvenli otomobilleri Euro NCAP tarafından belirlendi.

Euro NCAP jürisinin türlü işkenceler ile gerçekleştirdiği sağlamlık testinden yalnız bir araç sağ çıkmayı başarabildi.

İŞKENCE GİBİ TESTLERE TABİ TUTULDU

Euro NCAP dünyanın en güvenilir sağlamlık derecelendirme kuruluşu olduğu için, bu kurumdan sağlamlık belgesi almak da oldukça zor. Otomobillere türlü uygulamalarla işkenceler yapan NCAP Volvo'ya da zor anlar yaşattı.

Çelik bariyerlere hızla sürülen Volvo, duvara vuruldu, Yandan gelebilecek olası darbelere karşı yapay bir çarpışma yaratıldı, hızla sürüklendi.

2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60 - VİDEO

VOLVO XC60 HER ALANDA BİRİNCİ GELDİ

Euro NCAP tarafından yapılan bu işkence dolu testi başarıyla geçen Volvo XC60, her alanda birinci gelmeyi başardı.

Alınan hasardan çok yolcu korumanın dikkate alındığı değerlendirmelerde, yetişkin yolcu koruma kategorisinde yüzde 98, çocuk korumasında yüzde 87, yaya korumasında yüzde 76 ve yardımcı güvenlik sistemlerindeyse yüzde 95 gibi oldukça yüksek rakamlarla birinciliği adeta sökerek aldı.