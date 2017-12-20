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2017 yılının en kötü şifreleri belli oldu

İnternet güvenliği şirketi SplashData, 2017 yılının en çok kullanılan ve asla güven vermeyen şifrelerini açıkladı. Lider yine '123456' oldu.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 12:04..
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Teknoloji, hayatımızın içine girdiği günden beri hızla ilerleyişini sürdürüyor. Hayatımızı kolaylaştıran unsurlara sahip olan teknolojik gelişimler, diğer taraftan da özel hayatlarımıza dahi etki edebilecek tehlikeler barındırıyor.

2017 yılının en kötü şifreleri belli oldu

Bunları koruyabilmek adına bizlere sunulan şifreleme yöntemi her ne kadar etkili bir seçenek olsa da, koruduğumuz şeylere verdiğimiz şifreler bazen caydırıcı olamıyor. İşte bu noktada İnternet güvenliği şirketi SplashData, 2017 yılının en çok kullanılan ve güvenli olmayan şifrelerini açıkladı.

2017 yılının en kötü şifreleri belli oldu

LİDER YİNE DEĞİŞMEDİ

Bilgisayar korsanlarının 2017 yılında sızdırdığı 5 milyondan fazla şifre verilerini analiz eden SplashData, yılın en kötü şifrelerinin listesini yayınladı.

Listenin değişmezi haline gelen ve liderlik koltuğunu büyük bir istikrar ile elinde tutan "123456" yine ilk sırayı elden bırakmadı.

Listede başı "123456"nın yanı sıra, ikincilik kürsüsü "şifre" manasına gelen "password" kelimesinin oldu. Üçüncü sırada ise liderin biraz değişiği olan "12345678" yer alırken "Q" klavye kombinasynu olan "qwerty" de dördüncü sırada yer aldı.

STAR WARS ÇILGINLIĞI SANAL ALEME YANSIDI

Listenin değişmezleri haline gelen ilk üç şifre şaşırtmazken, bu yıl, yapılan analizlerde ünlü bilim kurgu serisi Star Wars'ın şifre olarak kullanımında önemli bir artış olduğu gözlemlendi.

2017 yılının en kötü şifreleri belli oldu

Bu yıl yeni filmi vizyona giren Star Wars hayranları, internet hesaplarını bu şifre ile korumaya çalışıyor, ancak bu "masum" düşünce bilgisayar korsanları tarafından kolaylıkla deşifre edilebiliyor.

YİNE UYARDILAR

İnternet güvenliği firması her yıl yayınladığı analizin ardından bu yıl da yine aynı uyarıyı yaptı.

Kişisel güvenlik için farklı ve belirlemesi zor şifrelerin kullanılmasını öneren uzmanlar, bu şifrelerden "artık" uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

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