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2017 yılının inşaat analizi açıklandı

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin açıkladığı rapora göre, en çok proje üstlenen ülke Katar oldu.

07.02.2017 - 11:00
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2017’nin ilk inşaat sektörü analizini açıkladı. Rapor, ‘ABD’de yeni başkan, dünyada yeni düzen’ başlığıyla yayımlandı.

2017 yılının inşaat analizi açıklandı

İLK SIRADA KATAR VAR

2016 yılında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke yüzde 20.8 pay ile Katar, yüzde 8.5 pay ile Özbekistan, yüzde 7.8 pay ile Bahreyn, yüzde 6.3 pay ile BAE ve yüzde 5.9 ile Kuveyt oldu.

Raporda, 2016 yılında üstlenilen proje tutarının geçmiş yıllarda üstlenilen proje değerlerinin belirgin şekilde altında kalmasının ‘büyük ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlardan’ kaynaklandığı ifade edildi.

İLİŞKİLERİN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Raporda, “Buna ilaveten, düşen enerji fiyatları nedeniyle önceki yıllarda yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleştirilen yatırımların ivme kaybettiği gözleniyor. Yeni pazar yaratma sürecine ek olarak geleneksel pazarlarla ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi önem arz ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

2017 yılının inşaat analizi açıklandı

2017 DAHA OLUMLU

Rusya ile ilişkilerde kademeli normalleşme ile yeni pazarlardaki fırsatlar da değerlendirildiğinde 2017’nin 2016’dan daha olumlu olacağı belirtilen raporda, kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm sürecinin büyümeyi destekleyeceği öngörüldü.

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