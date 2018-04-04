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2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığınca, düzenlenen 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Bursiyerleri programına katıldı.

AA | 04.04.2018 - 15:10..
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 1929'da 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun'un kabul edildiğini hatırlatan Yıldırım, kanunla lisans, yüksek lisans, doktora yapacak öğrencilerin ilk kez yurt dışında gönderilmeye başlandığını söyledi.

2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı

"HÜKÜMETİMİZ HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYOR"

Başbakan Yıldırım, "Hükümetlerimizin, insanımızın daha nitelikli, daha iyi şekilde yetiştirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını açıkça ortaya koyuyor. Şu anda Amerika'dan Çin'e 49 farklı ülkede, sayıları 3 binin üzerinde halen eğitim gören öğrenciler var.

Uyum programının ardından sizler de o gençlerimizin yanında yerlerinizi alacaksınız ve gittiğiniz ülkelerde bir yandan evrensel doğruların peşinde, doğru bilginin izinde olacaksınız. Hem ülkemiz hem de insanlık için değer üretmenin gayreti içinde olacaksınız.

2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı

Döndüğünüzde tabii elde ettiğiniz bilgi birikimini, tecrübeyi memleketimize ve insanlığa faydalı olacak şekilde değerlendireceğinize zerre kadar şüphem yok. Bunun için her birinizin değeri bizim nezdimizde çok büyük, çok önemli.

Yolunuz da bahtınız da şimdiden açık olsun. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinizden zerre kadar endişem, tereddüdüm yok" şeklinde konuştu.

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