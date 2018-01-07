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2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılan 14 bin 645 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye geri kazandırıldı.

AA | 07.01.2018 - 16:59..
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Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2017'de 14 bin 645 araç hurdaya ayrıldı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇ LİSANSLI TESİSLERCE HURDAYA AYRILIYOR

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de kurulan, çevrimiçi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" ile ömrünü tamamlamış araçların lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engellendi.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlanması yapılarak, "change" olarak da bilinen bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesi de sağlandı.

GERİ KAZANIM VE TAKİP İMKANI

Söz konusu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarında, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılıyor. Bu sayede sistemle ÖTA'ların geri kazanımının da takibi mümkün oluyor.

HURDA ARAÇLARA 11 İŞLEME TESİSİNDE GERİ KAZANIM

Söz konusu araçların geri kazanımı için Türkiye genelinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 235 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 103 geçici depolama tesisi ve 11 ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi hizmet veriyor.

6 YILDA 75 BİNDEN FAZLA ARAÇ HURDAYA AYRILDI

Bakanlık tarafından, 2012'de 8 bin 58, 2013'de 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541 araç, 2017'de ise 14 bin 645 araç "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde geri kazandırıldı.

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