2017'de Anıtkabir'e ziyaretler arttı

Yılın her günü yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir’in ziyaretçi sayısı yayınlandı.

7 MİLYONA DOĞRU GİDİYOR

Buna göre 2017 yılının ilk 11 ayında Anıtkabir yurt içinden 6 milyon 229 bin 891, yurt dışından ise 161 bin 344 ziyaretçiyi kabul etti.

Anıtkabir’i kasım ayında 1 milyon 670 bin 732 vatandaş ziyaret ederken, ocak ayında ise 184 bin 883 kişi ziyaret etti.

2016 RAKAMLARI

2016 yılında yerli ve yabancı toplam 4 milyon 598 bin 617 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir’i 2015 yılında ise 5 milyon 68 bin 608 kişi ziyaret etmişti.