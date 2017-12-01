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2017'de Anıtkabir'e ziyaretler arttı

Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2017 yılının ilk 11 ayında toplam 6 milyon 391 bin 235 kişiyi ağırladı.

İHA | 01.12.2017 - 15:29..
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Yılın her günü yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir’in ziyaretçi sayısı yayınlandı.

7 MİLYONA DOĞRU GİDİYOR

Buna göre 2017 yılının ilk 11 ayında Anıtkabir yurt içinden 6 milyon 229 bin 891, yurt dışından ise 161 bin 344 ziyaretçiyi kabul etti.

Anıtkabir’i kasım ayında 1 milyon 670 bin 732 vatandaş ziyaret ederken, ocak ayında ise 184 bin 883 kişi ziyaret etti.

2016 RAKAMLARI

2016 yılında yerli ve yabancı toplam 4 milyon 598 bin 617 kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir’i 2015 yılında ise 5 milyon 68 bin 608 kişi ziyaret etmişti.

2017'de Anıtkabir'e ziyaretler arttı

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