2017’de bebeklere verilen isimler

Türkiye’de 2017’de doğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl doğan kız bebeklerine en çok Zeynep ismi verilirken, erkeklerde ilk tercih Yusuf oldu.

KIZLARA VERİLEN İSİMLER

Kız çocuklarına Zeynep’in ardından sırasıyla en fazla Elif, Defne, Hiranur, Ebrar, Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra isimleri verildi.

ERKEKLERE VERİLEN İSİMLER

Erkek bebeklerde son beş yıldır Yusuf ismi zirveyi bırakmazken, Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet isimleri sırasıyla en çok kullanılan isimler oldu.