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2017’de Denizli’de 23 bin daireye yapı ruhsatı verildi

TÜİK'in verilerine göre Denizli'de yapı ruhsatı sahibi olanların sayısı 23 bine ulaştı.

İHA | 19.02.2018 - 16:16..
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fs

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada 2017 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısının Denizli’de 23 bin 385 olduğu belirtildi.

YÜZDE 56,8'LİK ARTIŞ

Konu ile ilgili TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılında yurt genelinde bir önceki yıla göre, bina sayısına göre yüzde 16,2, yüzölçümüne göre yüzde 31,8, değerine göre yüzde 56,8 ve daire sayısına göre 2,3 oranında arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Denizli’de 2017 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısının ise 23 bin 385 olduğu ifade edildi.

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