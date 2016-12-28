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2017'de dev projeler hız kazanacak

İstanbul Finans Merkezi, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin çalışmaları 2017'de hızlanacak.

28.12.2016 - 10:10
  1. Haberler
  2. Emlak

2016 yılında birçok projeyi hayata geçiren Türkiye, 2017 yılında da projelere hız kesmeden devam edecek.

2017'de dev projeler hız kazanacak

‘Ankara-Niğde Otoyolu’ ve ‘Aydın-Denizli Otoyolu’ dahil 706 kilometrelik otoyol projesinin ihalesi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 48 tünelin yapımı da tamamlanacak.

SENE SONUNA KADAR AÇILIŞ YAPILACAK

Ovit Tüneli (Rize-Erzurum), Cankurtaran Tüneli (Hopa-Borçka), Cudi Tünelleri (Cizre-Şırnak), Geminbeli Tüneli (Suşehri-Sivas), Güzeldere Tüneli (Van-Hakkari) ve Demirkapı Tüneli’nin (Antalya-İbradı) sene sonuna kadar açılışının yapılması hedefleniyor.

2017'de dev projeler hız kazanacak

PROJELER HIZ KESMİYOR

2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da mega projelerin de devam etmesi önem taşıyor. İstanbul Finans Merkezi (İFM), Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerin tamamlanmasının 2017’de hız kazanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin de 2017 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Yine önümüzdeki yıl içerisinde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılması hedefleniyor.

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