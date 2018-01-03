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2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

Geçen yıl dünya genelinde en çok hasılat elde eden sinema yapıtı 'Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast)', gişeyi zirvede tamamladı.

AA | 03.01.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Fransız yazar Gabrielle-Suzanne de Villeneuve tarafından 18'inci yüzyılda yazılan masalın uyarlaması olan "Güzel ve Çirkin" filmi, geçen yıl ABD'de 504 milyon dolar, diğer ülkelerde de 759 milyon dolar gelir elde etti. Film, 1 milyar 263 milyon dolarlık hasılatla gişede zirvede yer aldı.

2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK İZLENEN FİLM

Uluslararası sinema gişe hasılatını takip eden Box Office Mojo adlı şirketin verilerinden derlediği bilgilere göre, Bill Condon’un yönettiği ve Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans ile Kevin Kline’ın oynadığı "Güzel ve Çirkin", geçen yıl dünya genelinde en çok hasılat elde eden film oldu.

Güzel ve Çirkin Türkçe Altyazılı Fragmanı

HIZLI VE ÖFKELİ 8 İKİNCİ

Dünyaca ünlü aksiyon serisinin devam filmi "Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)" ise 2017'de en çok hasılat elde eden filmler sıralamasında ikinci sırada geldi.

Yönetmenliğini F. Gary Gray'in yaptığı ve kadrosunda Oscar ödüllü Charlize Theron'un yanı sıra Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham ve Kurt Russell gibi yıldızların yer aldığı "Hızlı ve Öfkeli 8", ABD'de 226 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 1 milyar 10 milyon dolarlık hasılat yakaladı.

Hızlı ve Öfkeli 8 The Fate of the Furious Türkçe Dublajlı Fragman

STAR WARS, YENİ BÖLÜMÜYLE ABD'DE ZİRVEDE

Dünyada milyonlarca takipçisi olan Star Wars film serisinin 8'inci bölümü "Star Wars: Son Jedi (Star Wars: Last Jedi)" geçen yıl ABD'de 533 milyon dolar, diğer ülkelerde de 523 milyon dolar gelir elde etti.

2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

"Star Wars: Son Jedi", 1 milyar 56 milyon dolarlık hasılatla dünya genelinde gişede en çok gelir yakalayan üçüncü sinema yapıtı oldu. Rian Johnson'ın yazıp yönettiği ve başrollerini Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley ve John Boyega'nın paylaştığı film, geçen yıl ABD'de en çok gişe hasılatı yapan sinema yapıtı olmayı da başardı.

Star Wars 8: Son Jedi 2. Türkçe Altyazılı Fragmanı

ANİMASYON ÇILGIN HIRSIZ 4. SIRADA

Geçen yıl dünya genelinde en çok gişe hasılatı elde eden 4'üncü film ise animasyon yapımı "Çılgın Hırsız 3 (Despicable Me 3)" oldu.

Pierre Coffin ile Kyle Balda’nın yönettiği ve Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker ile Miranda Cosgrove’un seslendirdiği animasyon filmi, ABD'de 265 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 769 milyon dolar gelir kaydetti.

2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

Çılgın Hırsız 3 Türkçe Dublajlı 3. Fragmanı VİDEO

ÖRÜMCEK ADAM BEŞİNCİ OLDU

Çizgi romanseverlerin yakından takip ettiği "Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)" ise 2017'de gişede en çok hasılat yakalayan 5'inci film oldu.

Başrollerinde Tom Holland, Michael Keaton ile Robert Downey Jr.'ı barındıran yapım, ABD'de 334 milyon dolar, diğer ülkelerde ise 546 milyon dolar hasılat elde etti.

2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

Örümcek Adam: Eve Dönüş Türkçe altyazılı fragman VİDEO

ULUSLARARASI GİŞE HASILATI YÜZDE 5,1 ARTTI

Medya verilerini toplayan comScore şirketinin verilerine göre de sinema endüstrisinde uluslararası gişe hasılatı 2017'de bir önceki yıla göre artış gösterirken, ABD'de azaldı.

Amerikan sinema sektöründe toplam gişe hasılatı 2017'de 11,1 milyar dolar olurken, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 düşüş gösterdi. Amerikan sinema endüstrisi, 2016'da toplam 11,4 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Öte yandan, uluslararası sinema sektörünün 2016'da 27,4 milyar dolar olan toplam gişe hasılatı, geçen yıl yüzde 5,1 artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.

2017'de gişe zirvesinde Güzel ve Çirkin

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