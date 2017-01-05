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2017'de iki kez Güneş iki kez de Ay tutulacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde hazırlanan 2017 Gök Olayları Yıllığı’na göre bu yıl gökyüzü şenlenecek..

Detay Haber | 05.01.2017 - 09:16
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde görevli Dr. Tuncay Özışık ve Alp Akoğlu tarafından hazırlanan 2017 Gök Olayları Yıllığı’na göre bu yıl iki Güneş tutulması iki de Ay tutulması yaşanacak.

YALNIZCA AY TUTULMALARI İZLENEBİLECEK

Ancak bunlardan yalnızca Ay tutulmaları ülkemizden izlenebilecek.

AĞUSTOS AYINDA TAM GÜNEŞ TUTULMASI YAŞANACAK

21 Ağustos Pazartesi günü Tam Güneş Tutulması yaşanacak. Özellikle ABD’li gökbilimciler tarafından merakla beklenen bu tutulmanın tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek.

Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma genel zaman ile 15.47’de başlayıp 21.04’te son bulacak. Bu yıl ayrıca 8 meteor yağmuru gerçekleşecek.

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