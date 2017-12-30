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2017'nin en çok konuşulan haberleri

2017 yılında spor dünyasında birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Olaylar, başarılar, skandallar... İşte 2017 yılından akılda kalanlar

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 14:42..
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2017 yılında Beşiktaş'ın şampiyonluğundan Milli Takım'da yaşanan krizlere, Fatih Terim'in kebabçı baskınından Galatasaray'ın başına geçmesine, Ramil Guliyev'in dünya şampiyonluğundan Fenerbahçe'nin Euroleague zaferine kadar yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik...

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