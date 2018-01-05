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2017'nin en sıcak günü Cizre'de yaşandı

2017 yılının en soğuk günü sıfırın altında 35,9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en sıcak günü ise 46,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.

AA | 05.01.2018 - 20:53..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, il ve ilçelerin iklim özelliklerini gösteren bin 769 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan aldığı veriler değerlendirildi.

EN SICAK VE SOĞUK GÜN

2017 yılında gerçekleşen meteorolojik uç değerleri hazırladığını anlatan Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, 2017'nin en sıcak gününün 2 Ağustos 2017'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını ve hava sıcaklığının 46,9 derece ölçüldüğünü bildirdi.

2017'nin en sıcak günü Cizre'de yaşandı

2017 yılının en soğuk gününün de 18 Şubat'ta Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandığını belirten Güneş, "Termometreler o gün sıfırın altında 35,9 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise 18 Şubat'ta Erzurum Havalimanı ile 3 Ocak'ta Kars Harakani Havalimanında eksi 32,3 derece olarak kaydedildi." dedi.

BİR GÜNDE EN FAZLA MANAVGAT YAĞIŞ ALDI

İsmail Güneş, 2017 yılında kaydedilen günlük toplam yağış miktarına da değinerek, "Rekor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde. 28 Kasım günü Manavgat'a 156,9 milimetre yağış düştü. Antakya ili ise 21 Mayıs'ta 97,8 milimetre yağış aldı." bilgisini paylaştı.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI KARTEPE'DE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek kar kalınlığının ise 9 Ocak 2017'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 250 santimetre ölçüldüğünü bildiren Güneş, kar kalınlığının 16 Şubat'ta Bitlis'te 188 santimetre olduğunu söyledi.

RÜZGAR EN HIZLI BOZCAADA'DA ESTİ

Güneş, "2017 yılında rüzgarın en hızlı estiği gün olan 6 Nisan'da, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rüzgar saatte 175,7 kilometre ölçüldü. 23 Nisan'da Erzurum Havalimanında ve 6 Ocak'ta Isparta'da ise rüzgar değeri, saatte 96,5 kilometre olarak kaydedildi." dedi.

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