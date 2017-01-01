2017'nin ilk bebekleri

ANKARA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kız çocuğu Hatice Zümra'yı dünyaya getiren anne Çiğdem Ekmekçi'yi ziyaret eden Akdağ, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mululuk huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.

KOCAELİ

İzmit ilçesinde 2017 yılında doğan ilk bebek Emine ve Hakan Duran çiftinin çocukları Defne bebek oldu.

Kocaeli’de bir özel hastanede saat 00.02’de dünyaya gelen Defne bebek Kocaeli’de yılın ilk bebeği oldu. Emine ve Orhan Duran’ın ilk çocukları olan ve 2 kilo 766 gram ağırlığında dünyaya gelen Defne Bebek ailesinin neşe kaynağı oldu.

MALATYA

Malatya'da 2017'nin ilk bebeği, saat 00.07’de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe Umut Kayra ismini verdi.

Doğum için özel bir hastaneye kaldırılan Yeliz Gümüş, saat 00.07'de erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 2 kilo 600 gram ağırlığındaki bebeği Umut Kayra ismi verildi.

Üçüncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Yeliz Gümüş, 2017 yılının ilk bebeği olması nedeniyle ayrı bir sevinç duyduklarını söyledi. Gümüş 2016 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, “Yeni yıl Umut’la birlikte geldi. 2017 yılı da inşallah mutlu bir şekilde devam eder” diye konuştu.



Baba Resul Ekrem Gümüş ise yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini belirterek “Üçüncü çocuğumuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin” dedi.

ŞANLIURFA'DA YILIN İLK BEBEĞİ "EMİNE"

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Emine' isnini verdiği bebeğe altın hediye etti.





Payamlı Mahallesi’nde oturan 20 yaşındaki Fehime Bingöl, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde inşatta kalıp ustası olan eşi Mustafa Bingöl tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Fehime Bingöl, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bingöl çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek’ setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Emine' adını verip, çeyrek altın hediye etti.



Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içersinde bir yıl olması temennisinde bulundu.

ADIYAMAN'DA YILIN İLK BEBEĞİ, ABDULLAH CANER

Adıyaman'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.



Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Atlamaz, saat 00.10'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.





Anne Ayşe Atlamaz, mutlu olduklarını belirterek, "Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Abdullah Caner ismi düşündük. Allah herkese nasip etsin çok güzel" dedi.



Baba Mehmet Atlamaz ise, 2017'ye mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.