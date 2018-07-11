136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

Coğrafi faktörler, lojistik esneklik ve NATO müttefikliği gibi birçok konu ele alınarak değerlendirme yapıldı. Yapılan analize 136 ülke dahil edilirken, mevcut insan gücü önemli bir husus olarak görüldü.

FİNANSAL GÜÇ DE ELE ALINDI

Global Firepower tarafından yapılan alanizde finansal istikrara da yer verildi. Finansal güç için, "Başarılı bir kampanya yürütürken finansmanın birçok önemli faktörden birini temsil ettiği göz önünde bulundurulur." ifadesi kullanıldı.

NATO müttefikleri için ise, "Üyelerden birinin savaşa katılması gerektiğinde, kaynakların teorik paylaşımı nedeniyle hafif bir ikramiye alırlar." denildi.

İNSAN GÜCÜ ÖNEMLİ FAKTÖR

Yapılan değerlendirmede mevcut insan gücü önemli bir husus olarak belirtildi. Büyük nüfusa sahip ülkelerin, hem savaş hem de sanayiyi desteklemek için personelin mevcudiyetinde yeterli durumda olması avantaj olarak görüldü. Bu nedenle de yüksek nüfuslu ülkeler, daha yüksek sıralarda yer alma fırsatı yakaladı.

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