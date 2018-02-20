2018, Çocuk işçiliği ile Mücadele Yılı ilan edildi

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtildi.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem verildiği vurgulanan genelgede, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararları ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu kaydedildi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, özellikle en kötü biçimleri olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı"nın (2017-2023) yürürlüğe girdiği duyurulan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir."

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE

Genelgede, toplumun çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edildiği vurgulandı.

Bu çerçevede, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" uygulamaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verileceği, programda yer alan faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanacağı ifade edildi.