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2018 erken rezervasyon fırsatları ile turizme yoğun ilgi

Türkiye’de “Helal Turizm”in öncü otellerinden Adin Beach Hotel, erken rezervasyonla fiyat avantajları sunuyor.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 14:20..
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Türkiye’de “Helal Turizm”in öncü otellerinden Adin Beach Hotel ’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal,  'Alkolsüz Her Şey Dahil' konseptine yoğun ilgi olduğunu ve beş yıllık dönemde Alanya’nın helal turizm açısından yalnızca yerli değil uluslararası alanda da önemli bir merkeze dönüşmesini beklediklerini, bu sebeple otel olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını belirtti.

2018 erken rezervasyon fırsatları ile turizme yoğun ilgi

ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİ SÜRÜYOR

2017 yılının Adin Beach Hotel açısından oldukça başarılı geçtiğini, özellikle daha önceki yıllarda konaklayan misafirlerin yeniden otele geldiklerini, 2018 yılı erken rezervasyon fiyatları açıklanır açıklanmaz gerek önceki yıllarda ağırladıkları misafirlerin gerekse Alanya’da tatillerini özgürce yaşamak isteyen yeni ziyaretçilerin otellerine yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

"ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN"

2017 yılında yaşanan yoğunluktan dolayı yer bulamayan misafirlerimizin, erken rezervasyon fiyat avantajlarını da göz önüne alarak biran önce rezervasyon yaptırmalarını dile getirdi.

2018 erken rezervasyon fırsatları ile turizme yoğun ilgi

YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLANIYOR

Kadın, erkek ve ailelere özel ayrı havuz ve plajlarıyla, denize nazır konumuyla, doyumsuz lezzetleriyle misafirlerinin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri açısından her türlü hizmet ve konforu sağladıklarının altını çizen Yön. Kur. Bşk. Hasan UYSAL, Adin Beach Hotel’in 2018 turizm sezonunda geçen yıllarda misafirlerden aldıkları geri bildirimleri değerlendirerek yeni sürprizler hazırladıklarını söyledi.

2018 erken rezervasyon fırsatları ile turizme yoğun ilgi

ADİN HOTEL'E GELEN BİR DAHA GELİYOR

Müşteri memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini söyleyen Yön. Kur. Bşk. Hasan UYSAL, Adin Beach Hotel’in misafirlerinin otellerini evleri gibi gördüklerinden, daha önce gelen misafirlerinin yanlarında arkadaş ve akrabalarını da getirdiklerinden bahsetti.

Misyonunu “Mutlu Tatil Anıları” olarak belirleyen Adin Beach Hotel 2018 sezonunda misafirlerinin unutamayacakları bir tatili yaşamaları için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti

2018 erken rezervasyon fırsatları ile turizme yoğun ilgi

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