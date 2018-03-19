2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, ailesine başsağlığı dileklerini iletmek üzere Güven Hastanesi'ne geldi.

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, bugün sadece siyaset dünyasının değil bütün Türkiye için çok önemli bir kayıpla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Hasan Celal Güzel, bizim ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Son derece yürekli, cesur, milletin dertleriyle dertlenen, halkın ve hakkın hakim olması için gayret sarf eden büyük bir dava adamıydı.





Biz de Kültür Bakanlığı olarak bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan etmek üzere hazırlık yapıyorduk." yorumunda bulundu. Kurtulmuş, 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceklerini bildirdi.