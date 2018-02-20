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2018 ilkbaharında dünyanın sonu gelecek

Ünlü teorisyen ve numeroloji uzmanı David Meade, 11 Nisan itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:08..
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Dünyanın ne zaman yok olacağı düşüncesi hep farklı iddiaları da beraberinde getirmiş ve bilim insanları bile bu konuda çok farklı fikirler ortaya atmıştı. Ancak bu sefer ünlü teorisyen ve numeroloji uzmanı David Meade'in ortaya attığı iddialar oldukça ilginç ve tedirgin edici.

2018 YILINDA KIYAMET KOPACAK

Planet X News'ta bir makale yazan uzman, "2018 yılının ilkbaharında kıyametin kopacağını düşünüyorum. Mart 2018 tarihinde Kuzey Kore, dünyanın süper gücü haline geleceğine inanıyorum. Kısa süreli bir barışın ardından dünya bir felakete sürüklenecek." ifadelerini kullandı.

YEDİ YILLIK SIKINTININ HABERCİSİ GÜNEŞ TUTULMASI

Bunun yanı sıra Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıllık bir sıkıntının habercisi olduğunu da belirtti. Uzman ayrıca İsrail'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ile kıyametin kopacağını ifade etti.

GEZEGEN X DÜNYAYA ÇARPACAK

Kıyametin yaklaştığı zaman gizemli Gezegen X Nibiru'nun dünyaya çarparak dünyayı yok edeceği iddia edildi.

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