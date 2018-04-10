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2018 kitap kapaklarının rengi: Mor Ötesi

Ünlü renk kartelalarından birinin sahibi Pantone şirketi 18 yıldır her yıl “Yılın Rengi”ni seçiyor. Bu yılın rengi ise, mor ötesi! İşte kitap kapaklarında mor esintisi…

Özel Haber | 10.04.2018 - 14:05..
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  2. Kitap

mor ötesi

Pantone, daha çok grafik alanında çeşitli alanlarda en sık başvurulan renk kartelalarından birinin sahibi ve 2000’den bu yana “Yılın Rengi”ni seçiyor. Tasarım, moda, yemek gibi dünya çapında farklı kültür alalarından etkilenerek seçilen yılın rengi, sonrasında yine bu alanları etkisini altına alıyor. İşte bu yılın etkin rengi de Mor Ötesi

2018 kitap kapaklarının rengi: Mor Ötesi

MOR ÖTESİ KİTAPLAR

Mor, asaletin, yaratıcılığın ve feminizmin temsili enerjisi güçlü bir renk. Mor Ötesi ise, Pantone tarafından şöyle tanımlanıyor: “Dramatik bir şekilde insanı kışkırtan ve düşüncelere sevk eden Mor Ötesi, özgünlüğü, yaratıcılığı ve bizi geleceğe taşıyacak öngörülü düşünceleri sembolize ediyor”.

Mor Ötesi, tarihsel olarak taşıdığı mistik ve tinsel anlam ile karşı kültürü, sıra dışılığı sembolize ediyor. Hepimizi mistik düşüncelere odaklayacak, sorgulamaya teşvik edecek bu güçlü renk, kitap kapaklarında da yerini koruyor.

İşte kapağında mor ötesinin tercih edildiği, 2018’den seçtiğimiz iki kitabı paylaşıyoruz sizinle…

2018 kitap kapaklarının rengi: Mor Ötesi

DEĞİŞTİRİLMİŞ KARBON

Blade Runner ve Neuromancer gibi eserlerin izinden giden siberpunk türündeki Değiştirilmiş Karbon, son zamanların en dikkat çeken bilimkurgu-distopya romanlarından biri.

Değiştirilmiş Karbon

Richard K. Morgan

Çev.: Aslıhan Kuzucan

İthaki Yay.

S.: 496

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2018 kitap kapaklarının rengi: Mor Ötesi

DÜŞMÜŞ MELEKLER

21. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Değiştirilmiş Karbon serisi ve çarpıcı ana karakteri Takeshi Kovacs dizinin ikinci kitabı Düşmüş Melekler’le geri dönüyor!

Düşmüş Melekler

Richard K. Morgan

İthaki Yay.

S.: 480

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

2018 kitap kapaklarının rengi: Mor Ötesi

İKİNCİ VAKIF - VAKIF SERİSİ

1941 yılında genç bir bilim insanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı: Galaktik İmparatorluk’un çöküşü ve feodalizmin dönüşü, İkinci Galaktik İmparatorluk dönemindeki güvenli ortamdan geçmişe bakan bir bakış açısıyla anlatıldı. İşte bu süreç sonucunda “Tarih tahmin edilebilir mi?”, “Toplum nasıl yönetilmeli?” ya da “İmparatorluklar neden yükselir ve çöker?” gibi soruları sormaktan çekinmeyen destansı Vakıf Serisi ortaya çıktı.

İkinci Vakıf - Vakıf Serisi

Isaac Asimov

Çev.: Çiğdem Şafak

İthaki Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıkayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]




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