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2018 Mart ayı kira artış oranları

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre kiralarda yüzde 15,50'lik bir artış yaşandı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 16:11..
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2018 Mart ayı kira artış oranları

2018 Mart ayı kira artış oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2018 Mart ayı kira artış oranı yüzde 15,50 oldu. Ev sahipleri kiracılarına en fazla bu oranda zam yapabilecek. Ancak iş yeri kiralamalarında zam farklı şekilde hesaplanabilecek.

2018 Mart ayı kira artış oranları

YÜZDE 15,50'LİK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.

2018 Mart ayı kira artış oranları

ARTIŞ BELLİ OLDU

Mevcut kirası bin lira olan bir evin zam oranı yüzde 15,50 olacak, yani zamlı kira bedeli 1155 lira olacak.

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2018 Mart ayı kira artış oranları
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre kiralarda yüzde 15,50'lik bir artış yaşandı.
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