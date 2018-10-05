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2018 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2018 Nobel Barış Ödülü, Kongolu doktor Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 12:12..
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2018 Nobel Barış Ödülü, Kongolu doktor Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi.

TECAVÜZÜ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

2018 Nobel Barış Ödülü, tecavüzün savaşlarda bir silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad'a verildi.

1955 yılında doğan Mukwege, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Bukavu kentindeki Panzi Hastanesini kurdu. Bu hastanede, toplu tecavüze uğrayan kadınların tedavisi yapılıyor.

KİM VE MOON DA ADAYDI

2018 Nobel Barış Ödülü'nün açıklanmasından önce İngiltere merkezli bahis sitelerine göre ise şu anda ödülün favorisi Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginliği yaptıkları tarihi zirve ile azaltan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'di.

Adaylar arasında göserilmeyen Mukwege ve Murad'ın alması sürpriz olarak karşılandı.

 

 

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