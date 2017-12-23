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2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kabul edildi.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 00:18..
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2018 yılı bütçesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı  124 red oyuna karşılık 305 oyla kabul edildi.

2018 yılı bütçesi kabul edildi

"TÜRKİYE, KUDÜS, ARAKAN DEMEKTİR"

2018 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik büyümemizi, beklentileri ters yüz ederek rekora ulaştırdık. Büyümede hep önde giden Çin ve Hindistan'ı da sollayarak dünyada liste başına ulaştık. Yatırımlar artıyor, ihracatta tam zamanların rekoruna gidiyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce gencimize, kadınımıza aş kapısı açmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü olması önemlidir. Türkiye Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir." ifadelerini kullandı.

Büyümeye devam edeceğiz diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, "2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan büyümeyi tekrar sürdüreceğiz. Hükümetimiz olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli kalkınmasına odaklanmaktadır. Dönüşüme seyirci kalmayacak, gelişmişlikte bir üst lige çıkacak politikaları hayata geçiriyoruz. Sorumsuz, beyan ve eylemlerle uğraşacak kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kalkınmamızda 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı' vardır. 2018 yılı merkezi yönetim bütcesinin bir kez daha ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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