2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte, milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI

İşçi emeklisine yüzde 5,66, memur emeklisine yüzde 1,66 zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI

Memurlar ise; yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam ile birlikte toplamda 5,66 oranında zam alacak.

İLK MAAŞLAR 15 OCAK'TA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını, geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.