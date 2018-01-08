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2018 yılına ait imar harçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni tarifeye göre; imar durum belgesi 55 liraya yükseldi.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:26..
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  2. Emlak
2018 yılına ait imar harçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, 2018 yılına ait yeni tarifeyi belirledi. Bu tarifeye göre, fiyatlarda artış yaşandı.

30 KURUŞ ZAM

Metrekareye 3.03 liraya denk gelen 1000 metrekarelik konut-rezidansların yapı kullanma izin belgesi harcı 30 kuruşluk zamla 3 lira 33 kuruşa denk geldi.

2018 yılına ait imar harçları belli oldu

İMAR DURUM BELGESİ ALMA ÜCRETİ 55 LİRA

İmar durum belgesi alma ücreti ise 55 liraya yükseldi. Yeni yapı ruhsatlarında alınan minimum harçlar ise metrekaresi 9 lira 71 kuruş oldu.

AVM, Otel, İşyeri gibi yerlerin metrekarelerine göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. 1.000- 15.000 metrekare olan AVM, otel, işyeri gibi yerlerin 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' için ödeyeceği tutar; 5.19 lira iken, 100.000 metrekare ve üzeri yerlerde metrekaresi 8.79 lira olarak belirlendi.

2018 yılına ait imar harçları belli oldu

FİYATLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.53 lira, sanayi yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.53 lira, umumi yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.8 lira, tarım yapıları metrekare fiyatı için 0.34 lira ödenecek.

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