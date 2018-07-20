2018 yılında 13 bin 916 göçmen yakalandı

Ülkelerindeki iç savaştan, karışıklıktan ve kaostan kaçan göçmenler Türkiye’yi köprü olarak kullanıp Avrupa’ya geçmeye çalışıyorlar.

Havaların ısınmasıyla birlikte insan kaçakçılığı yapanların botlarını kiralayıp Yunanistan üzerinden Avrupa’ya çıkmaya çalışan göçmenler canlarını hiçe sayarak bu yolculuğa çıkıyorlar. İnsan kaçakçılarıyla anlaşıp bot kiralayan göçmenler güvenlik önlemlerini almadan yolculuğa çıktıkları için kimi zamanlarda ölüm kaçınılmaz oluyor.

2018'DE 13 BİN GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre 2017 yılında 8 bin 729 düzensiz göçmen yakalandığı ifade edilirken 2018 yılında ise bu sayının 13 bin 916 kişi olduğu tespit edildi. Ölümlere bakıldığı zaman 2017’de 20 kişi hayatını kaybederken bu sayı 2018’de 54 kişi olduğu açıklandı.