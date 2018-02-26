2018'de filme uyarlanacak romanlar

Çoğu roman yönetmenlerin kıskacında artık. Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan romanlar, yönetmenlerin kamerasıyla buluşuyor. Peki 2018'de hangi romanların uyarlamalarını izleme fırsatı bulacağız?

Okuduğumuz güzel bir romandan sonra 'keşke bunun filmi yapılsa da izlesek' dediğimiz anlar çok olmuştur. Nitekim bugüne kadar pek çok ünlü kitap yazarlarından gerekli yasal izinler alındıktan sonra filme uyarlanarak seyircilerle buluştu.

Bir yönetmen için edebiyat önemli malzeme sunuyor. Yönetmenler, romanlarda, öykülerde çok güzel film uyarlamaları çıkartabiliyorlar. 2018'de de okurların severek okuduğu romanlar beyaz perdeye çekiliyor. Yakında mısırımızı, içeceğimizi alıp keyifle koltuklara yaslanıp filmini izleyeceğimiz 10 roman.

H. G. Wells - Görünmez Adam

H. G. Wells'in 1897 tarihli bu ünlü romanından uyarlanan sinema filminde görünmezliğin sırrını bulan Dr. Griffin rolünde ünlü aktör Johnny Depp'i izleyeceğiz.

Ama film için henüz bir vizyon tarihi ilan edilmedi.

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Madeleine L'Engle - Zamanında Kıvrılma

Zamanda Kıvrılma, Meg ve Charles'ın arkadaşları Calvin'i de yanlarına alarak beşinci boyuta zaman yolculuğu yapmanın imkanlarını araştırırken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babalarının peşine düştükleri bir macerayı anlatıyor.

Zamanda Kıvrılma aynı zamanda 2018'in en merakla beklenen filmlerinden de biri; zira başrollerinde Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pike, Mindy Kaling ve Zach Galifianakis gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi ise 23 Mart .

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David Lagercrantz & Stieg Larsson - Örümcek Ağındaki Kız





Ejderha Dövmeli Kız'ın serüveni sürüyor! Lisbeth Salander rolünde, bu kez Netflix yapımı The Crown'dan tanıdığımız Claire Foy'u izleyeceğiz.

Mikael Blomkvist ve Lisbeth Salander'ın yollarının yıllar sonra yeniden kesişeceği yapım, Ekim 2018'de izleyiciyle buluşacak.

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Maria Semple - Neredesin Bernadette?

Arrested Development, Mad About You ve Ellen gibi televizyon şovlarında yazar olarak görev yapan Maria Semple'ın ikinci romanı Neredesin Bernadette. Eşini ve 15 yaşındaki kızını bırakarak ortadan kaybolan Bernadette Fox rolünde Cate Blanchett'ı izleyeceğimiz yapım, Mayıs 2018'de vizyona girecek

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James Dashner - Labirent: Son İsyan

Labirent serisinin üçüncü kitabı olan Labirent: Son İsyan'ı da serinin önceki iki kitabı gibi sinema perdesinde göreceğiz.

Serinin hayranlarını hayli sevindirecek olan bu üçüncü film aynı zamanda 2018'de izleyeceğimiz belki de ilk edebiyat uyarlamalarından; 9 Şubat'ta vizyona giriyor.

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Ernest Cline - Başlat

Sinemanın bilimkurgu türüne duyduğu ilginin en yeni halkalarından biri de Ernest Cline imzalı Başlat. Başlat'ın hikayesi oldukça yakın sayılabilecek bir gelecekte, 2045'te geçiyor ve aslında oldukça mümkün görünen, enerji krizi, iklim değişikliği, kıtlık, yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar ve geriye kalan son kaynaklar için süren nükleer savaşlarla cehenneme dönen bir dünya tasvir ediyor.

T. J. Miller, Simon Pegg ve Olivia Cooke gibi isimleri izleyeceğimiz yapım ABD'de 30 Mart'ta vizyona giriyor; Türkiye'deki vizyon tarihi ise henüz belirsiz.

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Jennifer Niven - Hayatın Kıyısında

Ölümü büyüleyici bulan Theodore Finch ile ölümün acısıyla baş etmeye çalışan Violet Markey'in bir çan kulesinde kesişen hayatlarını konu alan hikayede Violet rolünde genç yetenek Elle Fanning'i izleyeceğiz. Filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belirsiz.

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Becky Albertalli - Simon Homo Sapiens'e Karşı

Hayli ilginç adıyla dikkat çeken Simon Homo Sapiens'e Karşı geçtiğimiz günlerde Türkçede de yayımlandı.

Eşcinsel kimliğini gizli tutmaya çalışan 16 yaşındaki Simon etrafında şekillenen hikayesi cinsel kimliklere ve son yılların dikkat çekici konularından siber-zorbalığa da değiniyor. Filmin vizyon tarihi belirsiz.

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Alyson Richman - Elveda Sevgili

İkinci Dünya Savaşı'nın sanatçılara verdiği ilham asla tükenmiyor, İkinci Dünya Savaşı hikayeleri asla eskimiyor! Elveda Sevgilim de bunun örneklerinden biri.

Roman bizi savaş öncesinin Prag'ına götürüyor ve Hitler'in Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle yerle bir olan bir aşk hikayesine tanıklık etmemizi sağlıyor. Fakat kader de ağlarını örüyor elbette! Filmin başrolünde ise Star Wars hayranlarının yakından tanıdığı Daisy Ridley var.

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Agatha Christie - Beklenmeyen Misafir

Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in ülkemizde vizyona girmesine birkaç gün kala, bir başka Christie uyarlamasının da yolda olduğunu duyurmuş olalım. Beklenmeyen Misafir, esasen 1957'de de sinemaya uyarlanmıştı fakat ünlü aktör Ben Affleck şimdilerde bu ünlü romanı tekrar beyazperdeye taşımak için kolları sıvamışa benziyor.

2018'e taşınan Beklenmeyen Misafir'i merakla bekliyoruz!

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]