taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.623
USD
3,7807
EURO
4,6625
ALTIN
162,56
PETR
67,0800

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Kitabevi raflarında karşımıza çıkan kitaplara bir müddet sonra sinema salonlarında da rastlamaya alıştık. Gerek Hollywood, gerekse bağımsız sinema endüstrisi edebiyattan sıklıkla besleniyor artık.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 13:31..
  1. Haberler
  2. Kitap
2018'de filme uyarlanacak romanlar

Çoğu roman yönetmenlerin kıskacında artık. Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan romanlar, yönetmenlerin kamerasıyla buluşuyor. Peki 2018'de hangi romanların uyarlamalarını izleme fırsatı bulacağız?

Okuduğumuz güzel bir romandan sonra 'keşke bunun filmi yapılsa da izlesek' dediğimiz anlar çok olmuştur. Nitekim bugüne kadar pek çok ünlü kitap yazarlarından gerekli yasal izinler alındıktan sonra filme uyarlanarak seyircilerle buluştu.

Bir yönetmen için edebiyat önemli malzeme sunuyor. Yönetmenler, romanlarda, öykülerde çok güzel film uyarlamaları çıkartabiliyorlar. 2018'de de okurların severek okuduğu romanlar beyaz perdeye çekiliyor. Yakında mısırımızı, içeceğimizi alıp keyifle koltuklara yaslanıp filmini izleyeceğimiz 10 roman.

H. G. Wells - Görünmez Adam

2018'de filme uyarlanacak romanlar

H. G. Wells'in 1897 tarihli bu ünlü romanından uyarlanan sinema filminde görünmezliğin sırrını bulan Dr. Griffin rolünde ünlü aktör Johnny Depp'i izleyeceğiz.

Ama film için henüz bir vizyon tarihi ilan edilmedi.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Madeleine L'Engle - Zamanında Kıvrılma

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Zamanda Kıvrılma, Meg ve Charles'ın arkadaşları Calvin'i de yanlarına alarak beşinci boyuta zaman yolculuğu yapmanın imkanlarını araştırırken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan babalarının peşine düştükleri bir macerayı anlatıyor.

Zamanda Kıvrılma aynı zamanda 2018'in en merakla beklenen filmlerinden de biri; zira başrollerinde Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pike, Mindy Kaling ve Zach Galifianakis gibi isimler yer alıyor. Filmin vizyon tarihi ise 23 Mart .

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

David Lagercrantz & Stieg Larsson - Örümcek Ağındaki Kız

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Ejderha Dövmeli Kız'ın serüveni sürüyor! Lisbeth Salander rolünde, bu kez Netflix yapımı The Crown'dan tanıdığımız Claire Foy'u izleyeceğiz.

Mikael Blomkvist ve Lisbeth Salander'ın yollarının yıllar sonra yeniden kesişeceği yapım, Ekim 2018'de izleyiciyle buluşacak.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Maria Semple -  Neredesin Bernadette?

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Arrested Development, Mad About You ve Ellen gibi televizyon şovlarında yazar olarak görev yapan Maria Semple'ın ikinci romanı Neredesin Bernadette. Eşini ve 15 yaşındaki kızını bırakarak ortadan kaybolan Bernadette Fox rolünde Cate Blanchett'ı izleyeceğimiz yapım, Mayıs 2018'de vizyona girecek

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

James Dashner - Labirent: Son İsyan

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Labirent serisinin üçüncü kitabı olan Labirent: Son İsyan'ı da serinin önceki iki kitabı gibi sinema perdesinde göreceğiz.

Serinin hayranlarını hayli sevindirecek olan bu üçüncü film aynı zamanda 2018'de izleyeceğimiz belki de ilk edebiyat uyarlamalarından; 9 Şubat'ta vizyona giriyor.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ernest Cline - Başlat

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Sinemanın bilimkurgu türüne duyduğu ilginin en yeni halkalarından biri de Ernest Cline imzalı Başlat. Başlat'ın hikayesi oldukça yakın sayılabilecek bir gelecekte, 2045'te geçiyor ve aslında oldukça mümkün görünen, enerji krizi, iklim değişikliği, kıtlık, yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar ve geriye kalan son kaynaklar için süren nükleer savaşlarla cehenneme dönen bir dünya tasvir ediyor.

T. J. Miller, Simon Pegg ve Olivia Cooke gibi isimleri izleyeceğimiz yapım ABD'de 30 Mart'ta vizyona giriyor; Türkiye'deki vizyon tarihi ise henüz belirsiz.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Jennifer Niven - Hayatın Kıyısında

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Ölümü büyüleyici bulan Theodore Finch ile ölümün acısıyla baş etmeye çalışan Violet Markey'in bir çan kulesinde kesişen hayatlarını konu alan hikayede Violet rolünde genç yetenek Elle Fanning'i izleyeceğiz. Filmin ne zaman vizyona gireceği ise henüz belirsiz.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Becky Albertalli - Simon Homo Sapiens'e Karşı

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Hayli ilginç adıyla dikkat çeken Simon Homo Sapiens'e Karşı geçtiğimiz günlerde Türkçede de yayımlandı.

Eşcinsel kimliğini gizli tutmaya çalışan 16 yaşındaki Simon etrafında şekillenen hikayesi cinsel kimliklere ve son yılların dikkat çekici konularından siber-zorbalığa da değiniyor. Filmin vizyon tarihi belirsiz.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Alyson Richman - Elveda Sevgili

2018'de filme uyarlanacak romanlar

İkinci Dünya Savaşı'nın sanatçılara verdiği ilham asla tükenmiyor, İkinci Dünya Savaşı hikayeleri asla eskimiyor! Elveda Sevgilim de bunun örneklerinden biri.

Roman bizi savaş öncesinin Prag'ına götürüyor ve Hitler'in Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle yerle bir olan bir aşk hikayesine tanıklık etmemizi sağlıyor. Fakat kader de ağlarını örüyor elbette! Filmin başrolünde ise Star Wars hayranlarının yakından tanıdığı Daisy Ridley var.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Agatha Christie - Beklenmeyen Misafir

2018'de filme uyarlanacak romanlar

Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in ülkemizde vizyona girmesine birkaç gün kala, bir başka Christie uyarlamasının da yolda olduğunu duyurmuş olalım. Beklenmeyen Misafir, esasen 1957'de de sinemaya uyarlanmıştı fakat ünlü aktör Ben Affleck şimdilerde bu ünlü romanı tekrar beyazperdeye taşımak için kolları sıvamışa benziyor.

2018'e taşınan Beklenmeyen Misafir'i merakla bekliyoruz!

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Taze okumalar yapmak isteyenler için tavsiye listemiz
Yeni bir haftaya başladık. Yayımlanan yeni kitaplar arasında sizler için seçtiğimiz 10 kitap.
Güçlü annelerin manifestosu: İyiyim Oturuyorum
"İyiyim Oturuyorum" kitabının yazarı Ceylan Taş, Kitap Ayracı'na konuştu.
Yaşar Kemal anılıyor
Türk Edebiyatı'nın ulu çınarı yaşar Kemal, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın performans mekânı Loca’da, şiirli şarkılı bir gösteriyle anılacak.
Franz Kafka'nın bürokrasiden doğan romanı: Şato
Kafka romanında şatoda yaşayan kontun izlediği hegemonyacı yönetim biçimini eleştiriyor. Ana karakter K’nın bürokrasiye olan ulaşılmazlığı, devlet ve birey arasındaki iletişimsizliği doğuruyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

124
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

102
Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

85
Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

66
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

111
Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı

82
39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM