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2018’de doğalgazı olmayan şehir kalmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Afyonkarahisar'da yaptığı sunumda doğalgaz konusundaki gelişmeleri anlattı.

09.10.2017 - 11:14
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Ak Parti'nin Afyonkarahisar kampında, milli enerji ve maden politikası hakkında sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2018’de ülkenin jeokimya ve jeofizik haritasının sonlandırılacağını belirtirken “Tüm Türkiye coğrafyasının, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olduğumuz kaynakları göreceğiz.” dedi.

2018’de doğalgazı olmayan şehir kalmayacak

200 İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ GÖTÜRÜLECEK

Albayrak, nükleer santral temelinin yakında atılıp 2023 yılına yetiştirileceğini ve 2019 yılına kadar da 200 ilçeye daha doğalgazı götürerek doğalgazı olmayan il bırakmamayı planladıklarını açıkladı.

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