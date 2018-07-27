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2018'de en çok konut mart ayında satıldı

Yapılan araştırmalara göre; 2018'in ilk yarısında en çok konut satılan ay mart oldu.

AA | 27.07.2018 - 12:56..
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Yılın ilk yarısında en çok konut satılan ay mart olurken, kiralık dairelerde en yüksek seviyeye haziranda ulaşıldı.

5- 10 YAŞ ARALIĞINDAKİ BİNALAR TERCİH EDİLDİ

Türkiye'nin satılık daire tercihlerinde yeni inşa edilmiş binalar ön plana çıkarken, kiralık konut tercihinde 5-10 yaş aralığındaki binalar yoğun ilgi gördü.

2018'de en çok konut mart ayında satıldı

3+1 VE 2+1 TERCİH EDİLDİ

Satılık ve kiralık daire kriterlerinde 4 katlı apartmanların yanı sıra doğal gaz/ kombi ısıtmaya sahip daireler tercih edildi. Daire satın alanların oda sayısı tercihi 3+1 olurken, kiralayanlar tercihlerini 2+1 dairelerden yana kullandı.

Yılın ilk yarısında en çok konut satılan ay mart olurken, kiralık dairelerde en yüksek seviyeye haziranda ulaşıldı.

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