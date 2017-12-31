2018'e giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu

Yılın son gününde 2018'e girmeyi beklerken, saat farklı bulunan Yeni Zelanda yeni yıla giren ilk ülke oldu. Yeni Zelanda'da 2018 yılının ilk dakikaları büyük bir coşku ile kutlandı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, 2018'i büyüleyici havai fişek gösterisiyle karşıladı.

AVUSTRALYA'DA 2018'E GİRDİ

Yeni Zelanda ile birlikte 2018 merhaba diyen diğer bir ülke de Avustralya oldu. Sydney'de bulunan opera binasında kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken tıpkı Yeni Zelanda gibi burada da havai fişek şöleni vardı.