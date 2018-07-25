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2018'in ilk altı ayın sınavların soruları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, bu yılın ilk 6 ayında yapılan sınavların tüm sorularını yayımladı.

AA | 25.07.2018 - 12:03..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yılın ilk 6 ayında yapılan sınavların tüm soruları, "www.osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı. ÖSYM, iki ay önce 2017 ve öncesine ait tüm sınav sorularını ve cevap anahtarlarını web sitesinden erişime açmıştı.

İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞTI

Bu kapsamda 2017 ve önceki yıllara ait ÖSYS, ALES, DGS, YDS, TUS, DUS ve KPSS soruları ve cevap anahtarları ile 1 Temmuz'da yapılan 2018-YKS'nin tüm soruları kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

ÖSYM, bu yılın ilk altı ayında yaptığı TUS, MSÜ, YDS ve ALES'in sorularının tamamını ve cevap anahtarlarını da web sitesinden bugün paylaştı.

2018'in ilk altı ayın sınavların soruları erişime açıldı

ESKİ SINAV SORULARINA REKOR ERİŞİM

Öte yandan, ÖSYM'nin yayımladığı eski sorular iki ay gibi kısa sürede 8,2 milyon kez incelendi. Bu sayı 2018-YKS soruları içinse 4,5 milyon oldu.

Üniversiteye giriş sınavı soruları 6,5 milyon, KPSS soruları 1 milyon, DGS soruları 354 bin, ALES soruları 254 bin, YDS soruları ise 149 bin kez incelendi.

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