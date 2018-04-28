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TAV Havalimanları 2018'in ilk çeyreğinde 28 milyon yolcu ağırlandı

TAV Havalimanları 2018 yılında 28 milyon kişiye hizmet verdi.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 15:33..
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fs

TAV Havalimanları 2018 yılının ilk çeyreğinde ağırladıkları yolcu sayısını resmi olarak açıkladı.

YÜZDE 23'LÜK ARTIŞ

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2017 yılında yaşadığımız kuvvetli toparlanma, 2018 yılında da devam ediyor. 2018’in ilk çeyreğinde hizmet verdiğimiz toplam yolcu sayısında yüzde 23’lük bir artış yaşadık. Bu çeyrek, portföyümüzdeki tüm havalimanları için oldukça kuvvetli geçti. İlk çeyrekte kombine ciromuzun 80 milyon Avro’sunu (yüzde 20’sini) yurtdışındaki faaliyetlerimizden elde ettik." dedi.

"CİRO ARTIŞI YOLCUARTIŞININ ALTINDA KALDI"

Şener ayrıca, "Faaliyetlerdeki güçlü performans ve maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle konsolide ciro yüzde 10, FAVÖK yüzde 25 arttı. Türk Lirası’nın değer kaybı ve Avro’nun ABD Doları’na karşı değer kazanması nedeniyle ciro artışı yolcu artışının altında kaldı." diye konuştu.

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