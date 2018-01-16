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2018'in ilk seçim anketi ORC'den

Yeni yılla birlikte Türkiye yeni bir siyasi sürece girdi. İşte partilerin son durumları...

Özel Haber | 16.01.2018 - 09:09..
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2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

ORC Araştırma sahaya indi, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.

İŞTE "BU PAZAR SEÇİM OLSA" HALKIN TERCİHİ:

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

HDP BARAJ ALTINDA KALIYOR

Bu oranlara göre HDP'nin Meclis'e giremeyeceği anlaşılıyor.

AK PARTİ: YÜZDE 47,2
CHP: YÜZDE 25,9
MHP: YÜZDE 10,8
HDP: YÜZDE 8,5
İYİ PARTİ: YÜZDE 5,5

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'A DESTEK

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

SEÇİM İTTİFAKLARINA OLUMLU BAKIŞ

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

DEMOKRASİ ÇARKI İŞLEMELİ

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

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2018'in ilk seçim anketi ORC'den

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2018'in ilk seçim anketi ORC'den

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