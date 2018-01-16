2018'in ilk seçim anketi ORC'den

ORC Araştırma sahaya indi, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.
İŞTE "BU PAZAR SEÇİM OLSA" HALKIN TERCİHİ:
HDP BARAJ ALTINDA KALIYOR
Bu oranlara göre HDP'nin Meclis'e giremeyeceği anlaşılıyor.
AK PARTİ: YÜZDE 47,2
CHP: YÜZDE 25,9
MHP: YÜZDE 10,8
HDP: YÜZDE 8,5
İYİ PARTİ: YÜZDE 5,5
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'A DESTEK
SEÇİM İTTİFAKLARINA OLUMLU BAKIŞ
DEMOKRASİ ÇARKI İŞLEMELİ
OHAL'E DEVAM
BAŞKANLARIN UZAKLAŞTIRILMASI "DOĞRU KARAR"
ANAYASA MAHKEMESİ HAKSIZ